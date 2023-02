Comparte

Myriam Hernández fue la gran sorpresa de la primera noche del Festival de Viña del Mar, esto porque reapareció en un dúo con Karol G, en donde interpretaron "El hombre que yo amo".

Tras su fugaz presencia en la Quinta Vergara, la cantante se refirió a la posibilidad de regresar al escenario que no pisa desde que era animadora del certamen, es decir, desde 2006.

"Mira, siempre he tenido una relación maravillosa con Viña del Mar, siempre he dicho que estoy abierta a la posibilidad de volver cuando se me requiera, es un escenario que amo y respeto mucho", mencionó en diálogo con Culto.

Consultada sobre por qué no ha vuelto al certamen con un show propio, la destacada artista nacional dijo que "porque no me han invitado, esa es la razón".

Después, comentó el dueto que realizó con la colombiana: "Ese año (2017), una amiga en común que tenemos con Karol G, una productora de Miami, me hizo llegar un video de ella cuando estaba recién comenzando su carrera. Me dice que le va a ir increíble, y que además me admiraba, me amaba, que era influyente en su carrera y me hizo hablar con ella por teléfono".

"Ella gritaba ¡Oh my god! Luego me envió otro vídeo hablándome, diciendo que era mi admiradora y que algún día soñaba cantar conmigo "El hombre que yo amo", y que eso tenía que ser un check en su lista de deseos", aseguró.

Acerca de la recepción del público, la baladista sostuvo: "Fue muy lindo subirme al escenario con ella, fue emocionante volver a hacerlo después de tanto tiempo. Y recordé la primera vez que me subí al escenario de Viña del Mar (1989). Ese año comenzó mi carrera internacional desde la Quinta Vergara".

Myriam Hernández se refirió a quienes no se sabían la canción

"Yo escuché cantar a toda la gente porque fue así. Fue un karaoke. Lamentablemente, no se escuchó en televisión porque en ese momento no abrieron los micrófonos del público", complementó.

Por último, aclaró que "entonces ese periodista, que no sé quién es, cuando me hizo esa pregunta yo me reí. Le dije “estás sordo, no escuchaste”. Además, El hombre que yo amo es un clásico. Esa canción no tiene edad".

Actualmente, la exanimadora de Viña del Mar se encuentra trabajando en su nuevo disco junto a Jacobo Calderón que podría ser lanzado durante este año.