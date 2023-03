Comparte

La comunicadora Titi García-Huidobro no se quedó ajena a la polémica que ha liderado Daniela Aránguiz, quien recientemente afirmó que su exesposo, Jorge ‘Mago’ Valdivia, tendría una relación con la diputada Maite Orsini.

La locutora, eso sí, se refirió a otro aspecto de este tópico: las palabras de Anita Alvarado a Aránguiz, la cual le recomendó no meterse con las nuevas relaciones del exfutbolista.

"Cuando dijiste que no tenías problemas con él (Valdivia), que eran amigos… ¿Qué te importa si él anda con otra persona?. ‘Ay, la diputada tanto’. ¿Qué importa si es diputada? ¿Sabes lo que te duele? Que a ella no le puedes decir: ‘Es que andas por interés con mi marido", fue parte de lo que expresó la denominada "geisha chilena".

"No estoy de acuerdo con Anita"

Bajo este sentido, la panelista de "Sígueme y Te Sigo" repasó las palabras de Alvarado, declarando así su postura en favor a Daniela Aránguiz.

"No estoy de acuerdo en una cosa con la Anita. Cuando ella dice ‘qué te importa que ande con una persona’. Le importa porque ha sido engañada todo este tiempo en los últimos días, por eso le importa", relató en un comienzo.

Su relato no quedó ahí, pues luego sumó: "¿Por qué a Daniela le importa esta situación aunque sea su ex? Porque el ex le estaba vendiendo la pomada que quería volver a estar con ella. Obvio. ¿Entonces cómo?".

Por último, firme en su postura, señaló: "Aquí, el único error de Daniela (Aránguiz) ha sido perdonar y estar enamorada de un hombre mentiroso".