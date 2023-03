Comparte

El tiempo avanza y con ello el fútbol se va modernizando. Ya lo vimos con la irrupción del VAR y los fueras de juego semiautomático. Pero eso no será todo, ya que en la nueva junta del IFAB de este fin de semana en Londres se estudiarán nuevas reglas para el deporte rey.

Una de las más llamativas y que buscará revolucionar el fútbol es la de detener el reloj. Uno de los temas que más preocupa a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, es la constante pérdida de tiempo, por lo mismo propuso esta nueva medida. De hecho, ya se ha estado trabajando en una forma de recuperar el tiempo perdido con altos minutos de descuentos, lo cual se vio en el Mundial.

Pero estas modificaciones no será inmediatas. Aunque ya están sobre la mesa y quizás en 2024 comiencen el periodo de prueba. Y no será el único cambio propuesto, sino que también aparece el relacionado con el fuera de juego.

Esta última es una moción que presentó Arsene Wenger, director del desarrollo del fútbol de la FIFA, la cual busca beneficiar al delantero en el fuera de juego. ¿Qué quiere decir esto? Que el delantero estará habilitado con la parte última de su cuerpo en línea con la del defensa, posibilitando que esté por delante del defensa, pero con una parte de su cuerpo en línea. De momento, en estudio.

Aunque la norma que sí entrará en uso desde el 30 de junio tiene relación con considerar en el tiempo de descuento las celebraciones después de cada gol. Es decir, no permitir esas fiestas que se montan sobre el césped y que van más allá del minuto a minuto y medio.

Para la próxima temporada

Si bien hay varias nuevas normas que están en estudio, otras entrarán en vigor durante la temporada 2023/24. Una de ellas tiene relación con conseguir goles mientras los integrantes de la banca están dentro del terreno de juego, algo que pasó en el Mundial pasado.

Hasta ahora esas jugadas se tenían que anular, aunque no fue así en la Copa del Mundo. Aunque ahora la IFAB considera que si no tienen intervención en la consecución del gol, la situación no da para anular el tanto, aunque si para amonestar a los que estuvieran sobre el terreno de juego.

Por otro lado, el árbitro asistente reserva (RAR) podrá ayudar al árbitro de la misma manera que los otros oficiales de partido en el campo.

Asimismo, comenzará a regir la norma ‘anti Dibu Martínez’, la cual sanciona a los arqueros que distraigan al lanzador en un penal, ya sea hablándoles o demorando la ejecución del penal.

Al igual que se precisará el fuera de juego en caso de que el defensor ceda la pelota al rival. Para aquello se considerará habilitado el jugador que reciba el balón de un oponente que jugó deliberadamente, es decir, cuando un jugador tiene el control del balón con la posibilidad de:

– pasar a un compañero,

– obtener la posesión del balón; o

– despejar el balón

Además, se deben considerar los siguientes criterios como indicadores de que un jugador tenía el control del balón:

El balón llegó de lejos y el jugador tenía una visión clara del mismo La pelota no se movía rápidamente La dirección del balón no fue inesperada El jugador tuvo tiempo de coordinar el movimiento de su cuerpo, es decir, no fue un caso de estiramiento o salto instintivo, o un movimiento que logró un contacto/control limitado Una pelota que se mueve en el suelo es más fácil de jugar que una pelota en el aire

Finalmente, se considerará que un jugador defensor que abandona el terreno de juego sin el permiso del árbitro está en la línea de meta o línea de banda. Un jugador atacante puede pisar o permanecer fuera del terreno de juego para no participar en el juego activo. Si el jugador vuelve a entrar desde la línea de gol y se involucra en el juego antes de la siguiente interrupción del juego (…) se considerará que el jugador está colocado en la línea de gol a efectos de fuera de juego.