Tras múltiples días fuera de la pantalla, Raquel Argandoña regresó a la conducción de "Tal Cual". Esto, luego de que se sometiera a un procedimiento estético.

En el programa de TV+, la comunicadora detalló: "Me operé con el doctor Héctor Valdés, quien me encanta".

Luego, entregó más detalles de la situación: "Me hice un rejuvenecimiento facial hace 14 días, y también me hice el cuello", afirmó.

"Yo pagué mi cirugía, me atendieron en la Clínica Monteblanco que queda camino a Farellones", sostuvo.

"No puedo tomar más sol"

Respecto a la intervención que se realizó, sostuvo que el procedimiento demoró 7 horas, señalando además que "el sol es mortal para la piel, no puedo tomar más sol".

"Mi postoperatorio fue fantástico, me cuidé sola porque no es la primera vez que me opero. Fue muy poca gente a verme, solo 4 personas", sostuvo.

Por último, respecto a su recuperación, detalló que "llevo 14 días y esto queda perfecto en 2 meses (…) en 10 años será mi última operación".