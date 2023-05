Comparte

Un momento de profunda felicidad tuvo un duro giro para Daniela Castro, ganadora del primer "MasterChef Chile", en el año 2015.

En aquella oportunidad la rubia se enfrentó a Ignacio Román, lo que llevó a un duelo a muerte al público que los apoyaba.

Ahora, Daniela Castro conversó con Eduardo Fuentes en "Buenas Noches a Todos", donde señaló que aquella oportunidad vivió semanas del terror, que la llevaron a sufrir crisis de pánico.

"El problema fue haberle ganado…"

"Lo pasé muy mal y lloré mucho", fue parte de lo que expresó en el programa de TVN, donde se sinceró.

En la misma línea, continuó: "Era todo perfecto. Nos querían a la Leo, al Nacho y a mí, pero el problema fue haberle ganado (…) La gente a mí me quería mucho. El problema fue haberle ganado a él".

Por otro lado, relató que recibió críticas por ser una "niña privilegiada", por lo cual no merecía el premio.

"Cuando me decían que no era merecedora, mi pregunta es quién es merecedor. Yo he tenido, sí, muchos privilegios, pero por qué soy menos merecedora que otra persona", explicó.

Por último expresó: "Es distinto cuando tú pones a competir a dos personas desde cero y acá era así".