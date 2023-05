Comparte

La ex "Mekano" Karen Bejarano, de manera frecuente a través de las redes sociales, genera múltiples comentarios por las actividades que realiza, o en el último tiempo, por los cambios de look a los que se somete.

Y es precisamente este último el motivo que la trae hasta acá, pues la ex "Discípulo del Chef" deslumbró en Instagram tras mostrar su nuevo look, así como el proceso de este.

Fue gracias al trabajo de los estilistas Carlos y Eugenio, quienes le brindaron un nuevo aspecto, con una melena color cobrizo.

"Hablemos de hacer un cambio de look sutil, elegante y muy fresco para este otoño",inició comentando en la publicación.

Luego continuó: "Con mis amigos hablamos en el mismo idioma creativo y es increíble lo que se logra cada vez que nos vemos en el salón. Los amo!".

Por otro lado, la publicación no tardó en recibir múltiples comentarios, donde los cibernautas aprobaron su nuevo look: "Que linda", "Siempre bella" y "Te pareces a Jennifer López con ese look", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Aquí puedes ver la publicación: