A pesar de que ya no está radicado en Chile, la imagen de Luis Jara es muy presente en el país, en especial debido a los "rumores" que han surgido sobre su personalidad, en el último tiempo.

Recordemos que, a través de las redes sociales, se ha plantado la teoría de que tiene un gran ego, a lo cual se refirió en una entrevista con La Cuarta.

"Yo tengo otra imagen de mí, no soy ególatra. Soy un tipo súper corriente", inició señalando en conversación con el citado medio.

En la misma línea, continuó: "Es curiosa la imagen que tiene el resto de mí, pero yo no la comparto. No puedo discutir… si yo proyecto eso, está bien, po. Pero no tengo esa imagen de lo que la gente dice que soy. Ahora… “¡la gente!”. Es un grupo menor. No voy a convencer a dos personas… para qué".

"Tengo una carpeta con mis memes"

Por otro lado, también aludió a las imágenes o "memes" que ha creado la comunidad, en torno a su imagen.

Frente a esto, fue honesto: "Tengo una carpeta con mis memes. Los paso al papel. Para mí, el mejor es el de la Semana Santa, el de Jesucristo. Tengo demasiados, y tengo estos emojis".

Tras esto, sostuvo que incluso los ocupa en conversaciones más privadas: "En WhatsApp los stickers que más ocupo son los míos".

"“Ese que estoy saliendo de la piscina con ropa, es el mejor. Es como “oye, nos juntamos donde no sé qué, al carrete…”, y todo el mundo coloca este, po hueón", cerró.