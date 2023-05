Comparte

La cantante Vesta Lugg se refirió al video que se hizo viral en TikTok, donde una persona aparece burlándose de ella por el poco público que tuvo tras ser telonera de la artista argentina Emilia Mernes en el Movistar Arena.

Mediante la misma plataforma, Vesta publicó un registro donde reflexionó sobre las burlas que recibió, pidiendo a sus seguidores que «celebren la valentía, en vez de tirarla para abajo».

En primer lugar, la intérprete aseguró que «fue muy heavy porque había poquita gente ese día en el Movistar, estaba abriendo para Emilia».

«Y hay un par de videos viralizándose, como burlándose un poco de que había poca gente y la gente que estaba, estaba gritando caleta, y fue muy heavy para mí, porque fue uno de los primeros shows que hice y del que me sentía orgullosa, y había poquita gente», continuó.

«Y la gente se estaba burlando de que había poquita gente», agregó Vesta, momento en el que estalló en llanto.

En el video, Lugg afirmó que «me acaba de llegar un Starbucks que dice ‘felicidades por abrir el show de Emilia’. Y es difícil ser cantante y es difícil partir en algo que desconoces, y hacer las cosas como desde cero, y cambiar tu rumbo a mis 28 años», reflexionó.

«A la persona que me escribió esto en Starbucks y a las personas que cantaron mis canciones en el show del Movistar, gracias por bancarme y celebren la valentía, en vez de tirarla para abajo», sostuvo.

Finalmente, declaró que «la persona que hizo ese video me imagino que no tenía la intención de hacerme llorar, pero burlarse de la valentía ajena no lo recomiendo».

Revisa la publicación acá:

Este es el video donde se burlan de la cantante: