La modelo española Wilma González, hace unos días regresó a Chile, luego de que se encontrara junto a su pareja en Estados Unidos, realizando una certificación fitness, durante 100 días.

Sin embargo, esta situación le trajo un nuevo conflicto, que tiene directa relación con su hijo y el también exchico reality, Gonzalo Egas.

Esto, debido a que los días que Wilma permaneció en el extranjero, el menor se quedó con Gonzalo, quien si bien no es el padre biológico del niño de 12 años, este lo considera como su progenitor.

Y así, en el programa «Zona de Estrellas» narraron el drama que enfrentaría la española, luego de que esta tendría una posibilidad de irse a vivir al extranjero, pero su hijo no quiere.

«Yo me quedo con Noah»

«Eso no está ni decidido precisamente por eso, porque Gonzalo (Egas) me dijo ‘pero si te vas a quedar a vivir afuera yo te apaño en todo lo que necesites, yo feliz, yo me quedó con Noah«, detalló Wilma en el programa.

Luego sostuvo que «a Noah le encanta Estados Unidos de vacaciones, por temporadas, como me dice él, ‘pero separarme de mi papá, de mis amigos…’. (…) Está en esa edad donde los amigos son lo más importante«.

En este sentido, la modelo sostuvo que el momento que enfrenta «es complejo, porque no hay nada decidido. De hecho, Nico y yo vamos arrendando, incluso vamos a firmar un contrato, y no sabemos por cuánto tiempo va a ser, cómo va a ser».

«Para mí el escenario perfecto sería hacerlo por temporadas. Llegar a un acuerdo con Gonzalo y una temporada él, una temporada yo», finalizó.