No es un secreto que Iván Arenas es un fumador empedernido, a pesar de que en los últimos años ha enfrentado múltiples problemas de salud, desde el corazón hasta incluso un cáncer, es lo que se puede encontrar en su historial médico.

Sin embargo, estas dificultades no han sido suficientes para que cambie sus hábitos, o así lo reveló su amigo, el comediante Willy Sabor, quien recientemente participó en el programa «Sin Editar» de Pamela Díaz.

«El Profesor Rossa tiene cuatro infartos. Fuma una cajetilla diaria y más encima salió de un cáncer. ¿Sabías esa hueá? Salió de un cáncer. Tiene la mitad del intestino cortado«, inició señalándole Will Sabor a Pamela Díaz.

Sin embargo, su repaso no terminó allí, pues luego continuó: «Pero si una vez sale de la operación… Esta hueá no sé si la saben. Sale de la operación, y yo lo llamo: ‘¿Cómo estay?’ ‘Aquí me estoy comiendo unas papas fritas’, me dijo. La caga pa’ inmortal«.

Aquí puedes revisar el capítulo: