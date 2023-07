Comparte

Fernando Altamirano es uno de los participantes del reality Gran Hermano que ha recibido múltiples críticas durante el último tiempo, siendo en este momento uno de los candidatos a dejar la casa, tras encontrarse en la placa de eliminación.

Los juicios de los televidentes no son gratuitos. Esto, debido a que fue duramente criticado por los dichos sobre Bigote, el perro de la casa, bromeando sobre ‘ahogarlo en la piscina’ o ‘tirarlo a la parrilla’, sin mencionar los comentarios sexuales que le realiza a su pareja, Alessia.

Ahora, un video se ha viralizado en las redes sociales, en donde se explicaría el verdadero origen de su característico apodo, el cual según sus propias palabras al inicio del reality, se lo habrían puesto las mujeres por sus supuestos «rasgos italianos».

«Me apodan el Bambino porque un día estaba en la disco con unos amigos, estábamos compartiendo con unas muchachas y las chicas me preguntaron si yo era chileno o extranjero. Yo les dije ‘¿por qué?’ y ellas me dijeron porque tenía rasgos italianos. Desde ahí quedé como el Bambino, actualmente soy conocido como El Bambi», expresó en la oportunidad.

El verdadero origen de su apodo

Dos jóvenes, a través de la cuenta de Tiktok @isialonsocc habrían revelado el verdadero origen de su apodo, el cual estaría lejos de la explicación que entregó Fernando.

«Storytime de cómo le pusimos Bambino al Bambino de Gran Hermano Chile«, inician señalando en el registro. «Hace un tiempo fuimos a la disco las dos, pasándolo regio y se nos acercaron unos ‘españoles’«.

Luego las jóvenes continuaron: «Le preguntamos si era italiano, pero no fue por sus rasgos, era porque el hue… hablaba pésimo españolísimo. Y nosotras estábamos en misión oculta creyéndonos italianas, como siempre lo hacemos… Fue por eso. Así que le adjuntamos evidencia de que fuimos nosotras las que le pusimos Bambino«.

Por último, mostraron la evidencia, la cual correspondía a una fotografía de ambas junto a Fernando, en un club nocturno.

Aquí puedes ver el registro: