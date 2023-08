Comparte

Hace bastante tiempo que la animadora Tonka Tomicic no se encuentra en la televisión, pero esto no ha sido impedimento para que, de vez en cuando, su nombre aparezca en portales, en especial por su pasada relación amorosa con Marco Antonio ‘Parived’.

Ahora su nombre volvió a aparecer, luego de que el tarotista Álvaro Santi lanzara predicciones sobre la vida de la comunicadora, sorprendiendo con una revelación del ámbito amoroso.

Su predicción se dio en el programa «Not News» de Vía X, en donde compartió su visión sobre el presente, así como también el futuro de la comunicadora.

La predicción de Álvaro Santi

«Vuelve a la tele pronto, se reinventa, resucita«, inició comentando el místico en el programa, para luego aludir al denominado ‘Caso Relojes’.

Respecto a Marco Antonio ‘Parived’, sostuvo que no estuvo en prisión. «No lo veo en la cárcel, tendrá que pagar algo, pero no pasará mucho ahí«, manifestó.

¿Tomicic volverá a encontrar el amor?

Por último, Santis apuntó a que la animadora de Canal 13 podría volver a encontrar el amor tras su confirmado quiebre con Parived.

«Tengo información de que Tonka tendría un nuevo novio», inició comentando. Algo hay, pero está muy en nebulosa, acá tenemos una carta muy pasional, muy sexual«, sostuvo.

Aún así, manifestó que no será algo sencillo: «La luna acá dice que no permite que ella entre de lleno aún, ella no sabe lo que puede haber ahí (…) Puede que algo se esté asomando, nada muy seguro».