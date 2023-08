Comparte

A principios de este año, el actor Willy Semler fue denunciado por ejercer violencia psicológica y sexual, por una mujer de 27 años.

La situación generó que el intérprete fuera apartado de múltiples oportunidades de trabajo que se habían presentado en el momento.

La situación no termina ahí, pues la mujer denunciante afirmó que incluso tendría un hijo del actor.

El intérprete, que participó en «Adrenalina» y «Piel Canela», se refirió a esta polémica en el programa «Not News» de Nicolás Larraín.

La versión de Will Semler

«Fui el último en enterarme», inició comentando el actor de 64 años, que afirmó desconocer todo el tema, ya que no utiliza las redes sociales.

«Me llamó un amigo, y yo le dije: ‘¿De qué estás hablando?’. Ahí se me empezó a venir la cosa encima. No me derrumbó en ningún momento, pero sentí el golpe duro de la deslealtad, y tuve que armarme para lo que venía», repasó.

En la misma línea, sostuvo que «mantuve el temple hasta el día de hoy, cada vez más tranquilo».

«Yo soy un tipo del siglo 20, educado como caballero, con una timidez patológica… con decirte que yo nunca he dicho un piropo en la calle, porque me es incómodo», aseguró.

Respecto a la grave acusación que realizó la mujer, este respondió: «Obvio que niego rotundamente todas las acusaciones, y estoy muy tranquilo al decirlo».

Por último, sobre la acusación de un embarazo, Semler señaló que aquello corresponde a una ‘puesta en escena (…) Ahora, presuntamente si hubiera un embarazo, no hay problema en reconocer la guagua y cumplir con mi deber como padre, pero me adjudico la ventaja de la duda en ese sentido».

«No ha aparecido el asunto como un hecho de facto, y por algo será…”, finalizó el actor, negando así todas las acusaciones.

Aquí puedes ver parte de la entrevista: