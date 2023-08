Comparte

El nuevo capítulo de «Las Indomables» tuvo una inesperada interrupción, mientras que Patricia Maldonado y Catalina Pulido repasaban el tercer cambio de gabinete del Presidente Gabriel Boric.

Esto, luego de que mientras las creadoras del programa se referían a la modificación de los ministerios, el teléfono de la ex «Mucho Gusto» comenzó a sonar. «Dame un segundo, dame un segundo«, expresó.

Tras esto, Maldonado le dijo a la persona que la llamó: «¿Qué pasó?«, y segundos después se mostró sorprendida, para luego retomar y señalarle a Palacios que debía irse: «Permíteme, Cata, sigue tú sola«.

Pulido, confundida con la situación, reaccionó: «Chucha, me dejó así…«, mientras que Maldonado se había sacado el micrófono y apagado la cámara, para desaparecer de la transmisión en vivo.

«La Paty recibió una noticia terrible»

De esta forma, Pulido se quedó conversando con los espectadores, mientras que estos, preocupados, le preguntaban por detalles de lo ocurrido.

«No tengo idea qué le pasó a la Paty, recibió una llamada y no sé«, para luego revisar su celular, y expresar: «Chuata, okay (…) La Paty recibió una noticia terrible«.

Minutos más tarde Maldonado se reincorporó al programa. «Perdón, discúlpenme (…) Un asunto familiar me deja acorralada; esa es la verdad, pero no vamos a hablar nada y vamos a seguir con el programa».

Finalmente, poco antes que terminara el capítulo, Cata Pulido le propuso terminar antes: «Yo sé que estás en otra, así que debiésemos liberarte«.

Maldonado, por su parte, tomó y agradeció la posibilidad, sin entregar mayor información: «No estoy en condiciones de seguir con el programa«.

Aquí puedes revisar el capítulo completo: