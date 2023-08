Comparte

Estefanía Galeota fue invitada al programa «Espiando la Casa» de CHV durante este viernes, en donde abordó su relación con otros de los participantes de Gran Germano, Lucas Crespo.

Allí, la morena llamó a votar contra Lucas para que se fuera de la casa y reveló que fue víctima de bullying por parte de él.

«Tiene un tema particular conmigo», dijo, según recogió La Cuarta. “Muchas personas me empezaron a etiquetar porque anoche él hizo un comentario, donde confirmó efectivamente que me hacían bullying, cachái, y lo dijo él textual”, aseguró.

“Él evitaba hablarme, diciendo que se iba al baño, etc, como para dejarme hablando sola, que lo encuentro horrible”, dijo.

“Hago un llamado nuevamente al no bullying, que no exista, de forma transversal hay que hacer un trabajo de reflexión con nosotros mismos, y también el público que algunas veces veo que pelean entre ellos”, continuó diciendo Estefi.

“La idea es que haya un poco más de amor, y que nadie trate mal a nadie. Pero, Lucas al 3331, ups, lo siento”, sentenció entre risas.