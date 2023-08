Comparte

A mitad de semana, la panelista Francisca García-Huidobro informó a través de las redes sociales que dejaría momentáneamente sus funciones en el programa de Gran Hermano, debido a un problema de salud.

«Llevo casi tres semanas pateando este resfrío, yendo a trabajar, y hoy mi cuerpo dijo ‘basta’, fue parte de lo que expresó en la oportunidad.

En la misma línea, sostuvo que mentalmente se encuentra en perfecto estado, «o sea, podría ir a trabajar, pero mi cuerpo no puede«, relató.

La actualización de Fran García-Huidobro

Ahora la comunicadora nuevamente utilizó las redes sociales para compartir una actualización de su estado, afirmando que ha presentado una mejoría.

«Estoy harto mejor, yo sé que en mi voz no se nota y en mi pelo menos, pero me siento mucho mejor«, relató.

Luego continuó, relatando que el descanso le habría hecho bien: «Creo que era necesario guardarse, meterse a la cama, por más desagradable que sea, para recuperarse bien».

«Así que solo me queda esta congestión, pero ya no me duele el cuerpo, no me duele la cabeza. El miércoles me dolía hasta el pelo«, sostuvo.

Por último, apunto a cuándo podría regresar a sus funciones normales en el reality Gran Hermano, donde García-Huidobro es una de las panelistas más queridas: «si me quedo en mi casa hoy (viernes) y mañana, el domingo ya podría empezar a retomar mis actividades (…) Creo que sería mejor idea retomarlas el lunes, para no fallar en Gran Hermano«, cerró.