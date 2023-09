Durante el Festival de Cine de Venecia, la esposa de Elvis Presley, Priscilla Presley, se refirió a la diferencia de edad que existía entre ella y el Rey del Rock al momento de su matrimonio.

En el marco de la presentación de la película inspirada en la expareja de Elvis, — protagonizada por Sofía Coppola—, Priscilla Presley contó detalles al respecto.

La mujer se refirió cuando ambos se conocieron. Ella con 14 años aceptó una cita con Presley, cuando este tenía 24 años.

Fue en el marco de este Festival en donde señaló que sus padres no entendían muy bien el interés que el artista tenía por la joven, debido a los 10 años de diferencia entre uno y otro.

Cabe señalar que el intérprete del «Rock de la cárcel» se casó con Priscilla Ann Beaulieu en 1967.

Bajo ese contexto, la actriz señaló que su relación fue netamente sentimental, agregando que “nunca tuve relaciones con él”.

“Elvis abría su corazón conmigo. Sus esperanzas, sus miedos, la pérdida de su madre. Yo era la persona que realmente se sentaba a escucharle y consolarle. Esa era realmente nuestra conexión”, aclaró en la rueda de prensa.

“Aunque tenía 14 años, era más vieja en la vida que en años”, prosiguió.

“Ese era el atractivo. La gente suele pensar: ‘oh, fue sexo u otra cosa’, pero nada de eso. Nunca tuve relaciones con él”, recordó cuando ella era menor de edad.

“Era muy amable, muy tierno, muy cariñoso. Pero también respetaba el hecho de que yo solo tenía 14 años”.

“Estábamos más en la mente y en el pensamiento, y esa era nuestra relación”, concluyó respecto a su matrimonio, que se mantuvo hasta su divorcio en 1973.

This October, we’re going to Graceland. Watch the first teaser for Sofia Coppola’s PRISCILLA, starring Cailee Spaeny and Jacob Elordi, and based on Priscilla Presley’s memoir ‘Elvis & Me.’ pic.twitter.com/6o31cTEqil