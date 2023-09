Comparte

En medio de los rumores sobre el ingreso de Luis Mateucci a “Tierra Brava”, Daniela Aránguiz dio su ácida opinión al respecto.

Cabe mencionar que, la exesposa de Jorge Valdivia y el argentino está iniciando una relación y ambos se han mostrado bastante enamorados.

A raíz de ello, la panelista aprovechó su espacio en Zona de Estrellas para comentar esta situación y dijo lo siguiente:

“Con Luis somos amigos, nos llevamos regio”.

Tras ello, dejó en claro que si su intención es encerrarse en el reality tiene que entrar soltero.

“Si llegase a ser así que entre solterito”, aseguró.

“Yo estoy en una etapa de mi vida en que no dejaría de hacer nada por nadie, y no me gustaría que no dejaran de hacer nada por mí”, explicó.

Por último, Aránguiz comentó que Mateucci había sido contactado por la producción de Chilevisión y que si llega a entrar a un espacio de telerrealidad tiene que ir soltero y a pasarla bien.

“Yo tenía entendido que iba a ‘Gran Hermano’, pero a cualquiera de los dos reality que entre, yo le deseo lo mejor y que entre soltero, que juegue y lo pase chancho. Lo que fue, fue y se agradece el tiempo”, cerró.