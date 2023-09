El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, aseguró este jueves de que la migración ilegal «destruirá la ciudad» en un contexto en que la metrópoli estadounidense se enfrenta a una de las mayores oleadas de migración de los últimos años.

«Nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera el final. No veo un final para esto», señaló un Adams que, durante un evento en la ciudad, alertó del devastador impacto en la economía que suponen los esfuerzos por albergar y atender a los migrantes.

«Este problema destruirá la ciudad de Nueva York. Todos nos veremos afectados por esto. Lo dije el año pasado, cuando teníamos 15.000 (migrantes), y lo digo ahora con 110.000 (migrantes)», manifestó el alcalde neoyorquino, según recoge el portal Politico.

Ante este discurso, los representantes del Partido Republicano elogiaron al alcalde y aprovecharon para poner en valor la postura de su formación en contra de la migración ilegal, a la par que criticaron a la Casa Blanca por no tomar cartas en el asunto.

«El primer paso para resolver un problema es admitir que lo tienes. Gracias al alcalde Adams por ser sincero sobre el alcance de la crisis migratoria en la ciudad de Nueva York«, indicó el republicano Nick LaLota en su perfil de la red social X.

The first step towards solving a problem is admitting you have one. Credit to Mayor Adams for being truthful in this clip about the scope of NYC’s migrant crisis. Now, he must repeal NYC’s sanctuary policies & President Biden must reinstate Remain in Mexico to help solve it. https://t.co/WTvz32VXST