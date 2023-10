Comparte

Fin de semana de polémicas en Gran Hermano. Primero se conoció la fuerte pelea protagonizada por Coni Capelli y la ‘Pincoya’ y ahora también se mostraron detalles de dos cruces duros que tuvo Scarlette Gálvez con Raimundo Cerda y Fran Maira.

El primer encontrón que vivió Scarlette fue con Rai en la pieza: “no digai cosas que no son, llevai’ diez días acá, hueón”, lanzó Rai a Eskarlecita, luego que la participante asegurara que sería de las primeras salvadas en la placa de eliminación que se vivirá este domingo.

“¿Y por qué vení a decirme hue’ás a mí y no a ella?”, recriminó Scarlette, a lo cual Rai respondió:

“Porque estái diciendo hue’ás que no son po’. Entonces, aterriza, aterriza”. “Yo estoy diciendo lo que veo”, replicó nuevamente Scarlette.

Después fue el turno de la discusión con Fran Maira. “Yo salí hablando puras hue’ás buenas de ti, después salgo y a los tres días hablando mierda de mí. Esa hue’á no se hace, esa hue’á es de una mina desleal y, aparte de desleal, porque no me debes nada, es una hue’á falsa y esa hue’á toda la casa lo sabe igual”, comenzó atacando Maira.

A lo cual, Scarlette respondió: “Y también lo saben de ti, por algo también te tiran la pelea. Por algo te quedaste sola”.