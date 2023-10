Comparte

El día de ayer, en Gran Hermano, se mostró toda la pelea que hubo entre Jennifer ‘Pincoya’ y Constanza Capelli, luego de que ambas discutieran en la fiesta de los viernes.

Si bien luego Gran Hermano determinó que la oriunda de Chiloé no sería expulsada, ya que no se comprobó una agresión hacia la bailarina, la relación entre ambas se habría quebrado.

Esto fue confirmado por la propia Pincoya, quien se sinceró respecto a sus sentimientos: «El cariño está, pero le digo algo, uno cuando quiere a alguien también puede hacer un distanciamiento, y no quiere decir que se rompe una amistad, me parte el corazón, pero voy a hacer un paso al lado«.

Luego continuó: «En este momento, el cariño está, el amor está, pero voy a hacer un paso al lado, pero es por un bien de cuidar una amistad que puede durar afuera, pero en este momento, yo creo no vuelva a conversar con ella, un trato cordial voy a tener».

«La voy a dejar, cuando tú amas a alguien, también es una muestra de amor, y yo soy una persona fuerte y por eso lo voy a hacer, no quiero volver a discutir con ella, y me conozco, porque no es lo mismo discutir con una amiga que con alguien que no lo es», cerró la participante.

Aquí puedes ver el registro: