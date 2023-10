Comparte

Angélica Sepúlveda se hizo conocida con su participación en “Granjeras” y “1810”, con el fin de los realities la “fiera de Yungay” también se alejó de la pantalla chica, pero ahora podría volver, gracias al regreso de la telerrealidad con Gran Hermano, en CHV y Tierra Brava, en Canal 13.

Fue por medio de sus redes sociales que “la fierecilla” dejó entrever un posible regreso a la tevé.

«Chiquillas y chiquillos lindos me encantaría poder contarles algunas cositas que sé que los pondrá muy contentos, pero como dicen por ahí: en boca cerrada no entran moscas»,señaló por medio de Instagram.

En ese sentido, señaló que podría volver prontamente a los encierros, pero, «hasta que mis papis no den el visto bueno y deje todo organizado en el campo y Yungay no me atrevo a firmar (quise decir confirmar) nada».

Eso sí, no aclaró si la buscaban de CHV o Canal 13, «solo les puedo adelantar que el regreso se viene fuera de Chile». Tanto Gran Hermano como Tierra Brava se graban en el exterior: el ‘big brother’ en Argentina, mientras que la apuesta del ‘canal del angelito’ se graba desde Perú.

La emblemática figura de los realities también agradeció a sus seguidores. «Estoy muy feliz y agradecida de todos ustedes por el apoyo e inmenso cariño que recibo, son unos genios, los llamados telefónicos y propuestas que he recibido las presionaron ustedes al pedirme en esos formatos temerarios llamados realitys», comentó.

«Ha sido muy gratificante escuchar de muchos productores decir: en todos lados se lee que el público te quiere de vuelta en los realitys”,culminó.