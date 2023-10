Comparte

Un tenso intercambio es el que mantienen Marité Matus y Arturo Vidal a través de las redes sociales, luego de que el seleccionado nacional le respondiera a las acusaciones que lanzó la influencer.

Recordemos que ambos han intercambiado palabras en las redes sociales, luego de que el «Rey» compartiera una noticia que hablaba de la negación de algunas madres a los padres, para ver a sus hijos.

Frente a esto, Matus aseguró que Vidal no era un buen padre, dejando plantados a sus hijos, o mintiéndoles. «Apareció el papito«, fue parte de lo que afirmó la empresaria.

Si bien la situación podía terminar allí, el futbolista tomó cartas y desclasificó unos emails en donde le solicitaba ver a sus hijos, lo cual fue negado.

La respuesta de Arturo Vidal

«Yo iré por mis hijos a las 15:45. Ok, chao«, escribe Vidal, mientras que Matus le responde: «No puedes!!! O te acuso legalmente !! Ahora mismo mi abogada se comunicará contigo«.

Junto a este pantallazo, el deportista añadió: «Desde que estoy en Chile he solicitado innumerables veces poder pasar el tiempo con mis hijos, lo cual se me ha negado siempre«.

Luego sumó: «Hoy quise pasar tiempo con ellos y nuevamente no me lo permitieron. A mis hijos nunca les ha faltado nada y si la gente supiera la verdad, y todo lo que he dado por y para ellos entenderían al final que el malo aquí no soy yo».

Por último, manifestó: «Mi prioridad siempre han sido ellos. Hoy me encuentro en proceso de terapia y gimnasio, con el fin de recuperarme y poder seguir trabajando para el futuro de mis tres pequeños, siempre es todo pensando en ellos«.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: