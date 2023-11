Comparte

El ex «Gran Hermano» Sebastián Ramírez retorno a las redes sociales luego de que hace solo unos días renunciara al reality de CHV, por segunda oportunidad.

Y su regreso a Instagram lo hizo nada más que para compartir un llamativo mensaje, el cual dio a entender que podría ingresar a «Tierra Brava», reality de Canal 13.

«¿Cómo están mis queridos amigos, que me quieren mucho, de mis redes sociales? Estoy viendo todos sus comentarios y me siento afortunado de que me escriban tanta mierda«, inició comentando.

Luego continuó jugando con la idea: «Lo que van a lograr, y yo creo que lo van a lograr, de hecho, es que me vaya a un retiro espiritual en Perú. Van a lograr eso«.

Por último, expresó: «Me voy a tomar toda la ayahuasca, por culpa de ustedes. Voy a llegar mansito, en dos semanas, así que me voy a desaparecer de las redes sociales. Creo que voy a ser perdonado y juzgado».

