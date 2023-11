Comparte

Luego de abandonar por segunda vez Gran Hermano, Sebastián Ramírez ha estado muy activo en las redes sociales y se ha dedicado a hacer eventos discotequeros.

En ese sentido, el chico reality utilizó su Instagram para comentar que lo han llamado de diferentes programas para preguntarle sobre su futuro.

“¿Cómo están amigos y enemigos de mis redes sociales? Les quiero contar que me llaman de radios, de programas para preguntarme en qué estoy, qué va a hacer de mi futuro y yo no doy entrevistas, ustedes saben que Juan Román Riquelme no da entrevistas”, comenzó diciendo.

Tras ello, aclaró que en los próximos meses se alejará de la televisión, sin embargo, no descartó volver a los espacios de telerrealidad.

“Les quiero contar que no voy a entrar a ningún reality ahora, por lo menos en un tiempo, en 6 o 7 meses no sé, van a descansar de mí y yo también de ustedes, así que eso”, explicó.

Asimismo, añadió “quiero contarles que no pasa nada, así que no pasa nada, Juan Román Riquelme se va a meter cuando él quiere y va a pasar un tiempito”.

Finalmente, bromeó con las invitaciones que le estarían haciendo para participar en podcast “oye cabros me pasan invitando a podcast, loco no me gustan los vodka, me gusta el whisky”.