Ignacia Michelson es muy activa a través de sus redes sociales y acostumbra a compartir gran parte de su día a día con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, ya que la chica reality subió un par de fotografías carreteando y en una de ellas sale Sebastián Ramírez.

Recordemos que, ambos estuvieron encerrados en Gran Hermano y tuvieron un fuerte lazo con Cony Capelli, puesto que Michelson se convirtió en una amiga muy cercana para ella, mientras que Seba fue su relación tóxica.

En ese sentido, los cibernautas y fanáticos de Cony interpelaron a la modelo por compartir con él, ya que se cree que le hacía daño a quien es su amiga.

Frente a ello, la exResistiré dejó bien en claro que los dos son sus amigos y que con Sebastián ya se conocen hace aproximadamente 10 años.

Sin embargo, recalcó que si bien es su amigo, ella no tiene que avalar o justificar sus actitudes.

“Una cosa es que ser amigo; y otra, avalar todas las actitudes (…) no somos dioses, somos humanos, todos nos equivocamos. Si yo me equivoco, me gustaría que me lo dijeran, y no que dejen de ser mis amigos”, explicó.

Por último, enfatizó en que su amistad con Cony es verdadera y que se conocían antes del encierro, pero el estar juntas en el reality las unió.