En un nuevo capítulo de «Bombastic», podcast de la periodista de espectáculo Cecilia Gutiérrez, esta conversó con su colega Laura Landaeta, autora de libro «Caso Relojes».

Recordemos que en la obra repasa la polémica situación que involucra al místico Marco Antonio ‘Parived’ López, y menciona a la animadora Tonka Tomicic.

Bajo este sentido, las periodistas se han referido a la vida de la animadora de Canal 13, que ha optado por aislarse.

«Yo he estado reporteando mucho y me dicen que Tonka está muy sola, me dicen que los amigos que tenía en la televisión la han llamado, le han enviado mensajes y no contesta. Se aisló por decisión propia de su entorno», inició comentando Cecilia Gutiérrez.

«Tiene que ver con las desconfianzas»

Luego Laura Landaeta añadió: «Salvo de la Sarika Rodrik y la Nicole Rosenberg«, lo cual fue complementado por Gutiérrez: «Porque es con la que trabaja (apuntando a Rodrik)… y se volvió muy cercana a su peluquero, pero efectivamente, al igual que Parived, decidió aislarse del mundo«.

Tras esto, Cecilia Gutiérrez compartió su teoría de por qué Tomicic se aisló: «Me imagino que tiene que ver con las desconfianzas, llega un punto en que ya no confías de las personas con las que estás cerca«.

No obstante, Landaeta compartió otra teoría: «Yo no los quiero victimizar en lo más mínimo. Más que en las desconfianzas, son las precauciones, porque son gente que no tiene una vida transparente«.

