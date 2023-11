Comparte

Luego del fallecimiento del expresidente de Argentina, Carlos Menem, se gestó una gran guerra entre sus hijos y nietos. Esto, por el patrimonio del exmandatario.

Debido a que todos querían un trozo de esta torta, la justicia determinó quiénes son los cuatro beneficiarios de todos los bienes que dejó Menem.

De acuerdo a lo que se conoció, los herederos son Zulemita Menem, segunda hija del expresidente, Carlos Nair Menem, otro de sus hijos, Máximo Menem, hijo fruto de su relación con Cecilia Bolocco, y Antonella Menem, nieta del exmandatario.

Fue en este sentido donde el programa «Zona de Estrellas» inició una investigación para conocer cómo está la relación de Máximo Bolocco y la familia de su padre.

Ante la investigación, el equipo logró obtener una respuesta de la hija del exjefe de estado, Zulema Menem, y de la nieta de Carlos, Antonella Menem, quien tiene 19 años.

¿Cómo es la relación de Máximo Menem con su familia paterna?

En primero lugar, Antonella señaló que Máximo no tendría interés de formar vínculos con sus parientes.

«No quiere saber nada con ningún familiar de acá de Argentina, si bien yo no tengo la culpa, sé que tuvo varias discusiones con Carlitos, pero conmigo no«, repasó.

Luego la joven de 19 años señaló que si bien le tiene bastante cariño a su tío, comprende el por qué no quiere acercarse a su familia.

«Yo lo entiendo muchísimo, no lo puedo obligar a él a que tenga un vínculo conmigo, me encantaría, uno de mis grandes sueños y lo digo siempre es poder verlo a Máximo, conocerlo en persona, darle un abrazo y que pueda tener un vínculo conmigo, porque es hermoso, es lo más lindo que pueda existir», manifestó, según recoge Publimetro.

En la misma línea, relató que le gustaría formar vínculo con Cecilia Bolocco: «Igual conocer a Cecilia y agradecerle como lo crió a Máximo, tan humilde, tan sencillo, tan bueno, con un corazón gigante«.

Antonella, por otro lado, señaló que se intentó contactar con Máximo, pero no tuvo una buena respuesta.

«Le escribí un mensaje a Máximo en varias oportunidades, hasta que un día le pregunté el por qué él no hablaba conmigo y no me contestaba los mensajes, y me dijo que él no tenía nada contra mí, que me quiere muchísimo, pero la verdad no quiere tener contacto con familiares de acá de Argentina«, explicó.

Por último, señaló que lo entiende, «porque lo lastimaron muchísimo, pero que no tiene nada contra mí, pero yo lo entiendo«.