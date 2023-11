Comparte

A través de una transmisión en Instagram, Paula Pavic se refirió a lo que ha sido el tema que la involucra durante el último tiempo: su separación con Marcelo Ríos.

En medio del live que realizó, Pavic expuso que se encuentra complicada en materia financiera durante el último tiempo, revelando que ha tenido que ‘pedir prestado’.

«Tener esa presión de generar dinero para llegar a fin de mes. No te puedes dar el lujo de enfocarte en tu pasión y no preocuparte de las cuentas», habría señalado, según recogió el portal Página 7.

Luego continuó: «Siento que necesitaba pasar por esta situación, porque a lo mejor era lo que me faltaba para ayudar o aconsejar a mujeres que están pasando por una situación similar«.

«Te manipulen económicamente…»

Tras esto, lanzó un inesperado dardo, sosteniendo que no le había tocado vivir que «te manipulen económicamente, porque al final es la manera para obtener lo que quieren«.

Así, detalló que ella pagaba las cuentas de la casa con tarjeta de crédito, y a fin de mes, Marcelo Ríos se encargaba, situación que cambió en el último tiempo.

«El mes pasado me dijo que si no le daba un detalle de todos los gastos, no me iba a pasar la plata«, manifestó.

Por último, expresó: «No sé lo que va a pasar con mi crédito en Estados Unidos. Tuve que pedir que me prestaran para poder pagar eso mientras«.