Un alarmante video fue el que compartió la abogada Helhue Sukni el pasado martes, el cual presuntamente sería su último video en la red social.

Recordemos que la denominada 'abogada de los narcos' solía compartir videos casi a diario, en donde contaba momentos de su vida y su agitado día a día.

Sin embargo, hace un tiempo la dinámica se detuvo, y compartió un registro en donde señaló que estaba pasando por un momento depresivo.

Así, el día de ayer compartió este nuevo registro, afirmando que su decisión de alejarse de este tipo de publicaciones está tomada, y lo hará por su salud mental.

"Estoy súper cansada"

"¿Cómo están? Les quiero informar que hoy hago el último video de mi vida. El último. No me interesa ser influencer, ni nada. Hoy hago mi último video porque ya les contaré la verdad de mi último mes de vida", inició comentando, según recogió el portal TiempoX.

Luego, en otro registro, compartió detalles: "Hola amigos, ¿Cómo están? Quiero darles una explicación de por qué hice esa historia. Estoy súper cansada, estoy reventada, decepcionada de la gente, decepcionada de mí misma".

"Estoy aburrida de ser tan hue… Esa es la palabra que me encaja en mi vida. Estoy decepcionada de la gente que me rodea, porque toda la gente es malagradecida, se aprovechan de uno", afirmó.

Tras esto, también se mostró agradecida por lo que tiene: "Hago malabares en la vida para poder sentirme mejor, para poder seguir adelante. Gracias a Dios tengo a mis papás vivos, tengo a mis hijas bien, pero la vida es difícil".

El lamento de Helhue Sukni

Pero su descargo no habría finalizado allí, pues por último se refirió a estas festividades, donde afirmó que no tiene con quién pasar el año nuevo, ya que en esta ocasión sus hijas no querrían acompañarla.

"Acá, ¿Dónde paso el año nuevo? No sé. No tengo donde pasarlo. Mis papas se van a ir a la serena a la casa de mi hermano. Yo no voy a ir a hue… para allá", afirmó.

Luego añadió: "Es primera vez en mi vida, y tengo 58 años, primera vez en mi vida que me siento así. Alguna vez el vaso tiene que rebasarse. Yo creo que toqué fondo. Estoy demasiado mal. No sé qué hacer. No tengo ganas de nada".

"Mañana será otro día, en una de esas amanezco bien, a lo mejor no. A lo mejor no me levanto", finalizó.

Aquí puedes ver el registro: