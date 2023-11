Comparte

La destacada abogada Helhue Sukni hace un tiempo que se mantiene alejada de las redes sociales, plataformas en donde era bastante activa, y compartía múltiples momentos de su día a día.

Ahora, a través de las mismas, la defensora explicó su lejanía con las plataformas digitales, informando que enfrenta una depresión.

«Saqué la cuenta el otro día y llevo más de una semana sin hacerles un video, caleta«, inició comentando la denominada ‘abogada de los narcos’.

Luego sostuvo que sus amigas jugaron un papel importante en su mejoría: «Eso que les voy a contar que el día en la tarde me fui donde mis amigas a Los Molles, que me salvaron, me rescataron, porque andaba con una depresión de la puta madre, pisando fondo, pisé fondo, pero siento que hoy día salí».

«Hoy día dije ‘les voy a hacer un video a mis amigos contándoles el por qué no les había hecho videos’, y el por qué dice absolutamente relación con la depresión que me tiene absolutamente sumida porque tengo una angustia terrible«, añadió luego.

«Estaba tan mal que hasta odiaba mi casa»

Respecto a qué le bajó el ánimo, la abogada se limitó a atribuirlo al clima: «Yo creo que el tiempo (clima), no puede ser que el mes de noviembre recién, hace cinco días atrás, se puso bonito».

«Estaba tan mal que hasta odiaba mi casa, mis adornos, me molestaba todo. Gracias a que me sacaron de acá me pude despejar un poco (…) Ahora estoy un poco mejor», repasó.

Por último Helhue Sukni señaló que ha sentido la necesidad de llorar, peor señaló que la «Tía Helhue no llora. Pero a lo mejor llorando se quita la pena«, concluyó.

Aquí puedes ver su nueva publicación: