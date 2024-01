Comparte

Christell Rodríguez se convirtió en un tremendo furor en el mundo competo. Todo gracias a la viralización de su incónico sencillo “Dubidubidu”, lanzado hace 21 años, que se volvió tendencia en redes sociales. La canción alcanzó tal popularidad que incluso es de las más escuchadas en Spotify en distintas partes del mundo, incluso la rompe en lugares de Asia como Corea y Japón.

El tema fue lanzado el 2003, cuando tenía cinco años, mientras participaba en "Rojo Fama contra Fama", donde era toda una estrella. Pero la carrera musical de Christell llegó abruptamente a su fin en 2004, tras la difusión de una mentira.

Fue la propia artista, de ahora 26 años, quien contó detalles de su inesperdo fin por la música. En conversación con "La Nuestra", explicó que todo se debió a que sus padres, fueron acusados de explotarla.

“Mi carrera se acabó por lo que inventaron"

En entrevista con el citado medio, bromeó señalando que: “creo que nací para hacer una superestrella”. Y es que a los cinco años ya era figura del espacio juvenil de TVN. Sin embargo, todo llegó a un impensado final apenas un año después de iniciada su carrera.

Todo esto, luego que se viralizara un supuesto registro de ella en un escenario señalando que le dolía "la guatita" y que no estaría en condiciones de continuar con dicho show, el cual de todas maneras habría seguido.

Tras el hecho, le llovieron los cuestinamientos a sus padres, a quienes acusaron de explotarla laboralmente. Situación que Christell descartó de plano.

“Mi carrera se acabó por lo que inventaron. Si eso no hubiese pasado, yo no sé dónde estaría ahora, posiblemente no en este país”, indicó.

Esto último, ya que la artista realizó una serie de giras, incluso llegando a cantar en México. Sobre esto, señala que “me ofrecieron quedarme e internacionalizar mucho más la carrera, pero en verdad yo igual era muy chica”.

"Se vienen cositas"

Pero toda esa etapa ya quedó en el pasado para Christell, quien hace poco se tituló de fonoaudióloga y se encuentra preparando nuevo material para relanzar su carrera musical. “Creo que es importante mantenerlas todavía bajo perfil, ver qué va pasando y no generar la media expectativa”, afirmó.

“Se vienen cositas”, cerró.