Comparte

Magdalena Max-Neef se refirió al supuesto 'desprecio' que algunos otrora actores de TVN le hicieron a "Los Venegas". Quien dio vida a 'Mirnita', le bajó el perfil a la polémica, señalando que "ni me importó".

Todo comenzó cuando hace algunos días sus compañeros de elenco, Mónica Carrasco y Jorge Gajardo recordaron que algunos colegas ningunearon la serie porque, supuestamente, "les bajaba el nivel".

La dupla señaló en "Es la hora de su podcast" de Willy Sabor, que algunos actores de teleserie se negaban a participar en Los Venegas, debido a que "los desperfilaba, les bajaba el nivel, porque el programa nuestro era muy ordinario".

Sobre las declaraciones de ninguneo a Los Venegas, habló Max-Neef, quien envió un texto a "Zona de Estrellas" señalando que, si bien tenía conocimiento de la situación, no le dio mayor importancia.

"Ni me importó"

“Algo había escuchado que nos encontraban rascas, pero a mí en lo personal, ni me importó ni me afectó. ‘Los Venegas’ fue una buena pega con buenos compañeros, que nos acercó al público”, comenzó señalando la actriz.

En la misma línea, la intérprete agregó que, "lo que hayan opinado u opinen colegas con los que no tengo cercanía ni amistad, no puede importarme menos”.

“Creo que en todos los gremios se debe dar que hay gente que considera que su trabajo es más importante que el de otros. Los actores no somos la excepción”, agregó.

"Me interesa que mi trabajo me guste a mí"

Para ejemplificar, la artista hizo un paralelo con su compañía de teatro, la cual, a pesar de tener décadas de funcionamiento, muchas veces no es bien vista.

“Yo tengo una compañía que tiene más de 30 años y también se nos ha considerado ‘teatro comercial’. Como si fuera algo malo tener una sala llena y poder vivir de tu oficio. Ahora, si además haces comedia, bajas aún más de categoría, muy por debajo de la gente que hace ‘teatro arte’”, criticó Max-Neef.

Y, en cuanto a su trabajo, enfatzó que: “a mí me interesa que mi trabajo me guste a mí, al público al que va dirigido y a mis amigos actores, que son pocos”, señaló, culmiando que, “el resto puede pensar lo que quieran, están en su derecho, como yo en el mío de que no me importe”.