Comparte

La ex 'Gran Hermano', Fran Maira, es una de las candidatas confirmadas para Miss Universo Chile, información que se reveló el pasado miércoles.

La información fue compartida por la propia modelo, quien detalló haber participado en un casting online, donde quedó seleccionada.

El anuncio generó divididos comentarios, donde si bien algunos felicitaron a la 'oveja' del reality de CHV, otros la criticaron.

Las críticas que recibió Fran Maira

"Es linda la Fran, pero 0 Miss Universo", "No me la imagino respondiendo una pregunta en el certamen" y otra usuaria apuntó al contenido para adulto que ofrecería la rubia.

"La Fran tiene only, y no se si su contenido es para adultos o 100% explicito, pero las normativas de la organización miss universe no permite que sus candidatas tengan este tipo de material fotográfico", afirmó.

Por otro lado, Fran Maira comentó la publicación en donde la anunciaron, compartiendo dos mensajes.

"Tiemblen", escribió en el primero, para luego explayarse: "A romper con los estándares de belleza y los tabús que existen en nuestro país. TODXS podemos ser reinas".

Aquí puedes ver la publicación:

La enemistad de Fran Maira con Ignacia Michelson

Recientemente, la modelo Ignacia Michelson recibió una pregunta en Instagram, donde le consultaron sobre la situación entre Fran Maira y Valentina 'Guarén' Torres.

Cabe recordar que Fran Maira había declarado recientemente que se distanciaba de Valentina Torres y que prefería estar solo con sus amigos de Tierra Brava.

Michelson, ante esto, respondió con sinceridad: "¿Qué puedo opinar? Se los dije, nunca fallo. Ojo de loca no se equivoca, mis dotes de bruja pues ahí tienen".

Ambas chicas realities han dejado claro que no tienen una buena relación, incluso tuvieron una fuerte discusión en Gran Hermano.