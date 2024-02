Comparte

La cantante Kathy Orellana, una vez más, generó divididos comentarios luego de que publicara un particular video en sus redes sociales.

Fue en Instagram donde la oriunda de Rancagua compartió un registro donde se muestra bailando, además de expresando unas frases que son tapadas por la música.

Aún así, se le escucha decir que está “volviendo al centro, terminando un proceso, contenta...”

Sin embargo, los cibernautas pusieron en duda su estado de salud, aludiendo a que podría estar bajo los efectos del alcohol o las drogas, sustancias con las que ya ha tenido problemas con anterioridad.

Eso sí, la ex ‘Rojo’ se defendió de entrada: “No tome nada, ni fumé ni naaa. ¡Por favor! Juguemos un poco. ¿Qué artista te gusta?“.

No obstante, sus palabras no fueron suficientes para que los usuarios no dudaran de su estado.

Kathy Orellana y los mensajes que recibió

“Quee tomaste katy? O que consumiste otra vez? La cara ya se te cae“, “Pobre hijo, otra vez”, “Otra vez recaiste, que pena” y “Lo único que veo, es el daño que hace a su pequeño“, fueron algunas de las críticas que recibió.

Aún así, hubo cibernautas que salieron en su defensa: “Ella toma antidepresivos, qué onda la gente con sus comentarios?“, “Que triste que tantas mujeres escriba palabras tan mal intencionadas” y “Que pase y volvemos a seguir adelante“.

Aquí puedes ver el registro que compartió: