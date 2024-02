Comparte

‘Top Chef Vip‘, el programa culinario de CHV, recientemente sufrió una inesperada baja de uno de sus participantes, quien optó por renunciar a la competencia.

Fue nada más que el fotógrafo Jordi Castell quien, tras semanas de competencia, optó por dar un paso al costado, tras sufrir un inconveniente.

“Tuve un pequeño accidente en el agua, cuando practicaba deportes”, inició explicando tras ser consultado sobre lo ocurrido, y por llegar con un cabestrillo al estudio.

En la misma línea, expresó que “se me dislocó el hombro“, señalando que esta condición lo obligó a renunciar al programa de TV.

“No puedo estar al ritmo que el programa exige“, manifestó. “Tengo que dar un paso al costado, con todo el dolor de mi alma, porque lo que estaba pasando bien, divirtiéndome. Pero no puedo estar entorpeciendo la labor de los jueces”.

Sin embargo, afirmó que llevaba una ‘donación’ tras su salida, la cual iba dirigida a Máximo Bolocco y Gissella Gallardo, quienes ingresaron al repechaje.

Además, precisó que no incluyó al actor Marcial Tagle en esta donación, ya que él sabe bastante de gastronomía, no como los “nuevos, y no traen el ritmo que ya llevábamos”.

Las palabras de los jueces a Jordi Castell

Su salida generó un emotivo momento en el set, donde los jueces y chef tuvieron especiales palabras para el panelista de ‘Tal Cual’.

“Te vamos a echar de menos, eres un tío fenomenal“, le comentó Sergi Arola.

Luego, Fernanda Fuentes expresó: “Agradecerte, porque eres único. Llenaste esta cocina con momentos únicos y me da muchísima pena“.

Por último, Benjamín Nast aludió al ánimo que llevaba al estudio: “Fue un placer conocerte, me encantó verte cocinar, la alegría que transmitías. Era muy divertido verte“.

Finalmente, el fotógrafo expresó: “Me da rabia irme de Top Chef Vip. Me da lata dejar algo que me estaba haciendo bien. Es fome”.