Comparte

Lucila Vit aprovechó su espacio en TikTok para recordar un trágico momento que vivió en televisión.

Según su relato en “story time” todo habría sido cuando estaba grabando para el programa “La ley de la selva” y un productor le hizo una broma, la cual la dejó al borde la muerte.

“Story time de cuando estuve al borde de la muerte o de quedar paralítica por broma de un productor. Esto no lo sabe mucha gente porque no lo hice público en su momento”, comenzó diciendo la comunicadora.

“Yo estaba trabajando para La ley de la selva, un programa acá en Chile, de animales. Nos fuimos al Bicentenario, un parque muy lindo acá de Chile a grabar el desplazamiento de los animales”, añadió.

Tras ello, explicó que en esa grabación debió meterse dentro de una pelota de plástico, de las que se usan en las piscinas, y ahí al productor se le ocurrió empujarla por unas escaleras.

“Se le ocurrió la brillante idea de decir ‘dale dale, grabemos’ y me empujó. Estaba justo al lado de la escalera, entonces salí rodando y tuve muchísima suerte de que no me hubiera pegado en cualquier lado pero sí tuve una contusión grave que me dejó paralizada un mes y medio más o menos”, detalló.

Fue una irresponsabilidad enorme

“Fue terrible y muy traumático”, aseguró Vit y posteriormente, expuso que ella nunca quiso contar esto en televisión, a pesar de que la llamaron de diferentes programas.

“Yo no sabía si iba a poder caminar, si me iba a recuperar. A mí lo que me gusta es el deporte, es como si me hubiesen matado en vida. Por suerte la recuperación fue súper rápida y pude salir adelante, me tuve que internar pero para mí fue terrible”, agregó.

Finalmente, comentó que el productor al ver lo que había pasado estaba desesperado “siento que fue una irresponsabilidad enorme de él. A veces hay que pensar las cosas que hacemos, porque una broma puede causar eso y mucho más”.