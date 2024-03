Comparte

Hace unos días comenzó a circular un rumor respecto a Tonka Tomicic, donde aseguran que tras su salida de Canal 13, ya tendría una nueva casa televisiva.

Recordemos que la comunicadora y la ex estación católica pusieron fin a su relación laboral tras 14 años, situación que se da en medio de una polémica con el ‘Caso Relojes’.

El periodista Manu González afirmó que la también modelo se encontraría buscando nuevos caminos, y estaría cerca de firmar con una ‘pequeña señal’.

Hablamos de TV+, misma estación donde se encuentra su excolega Raquel Argandoña.

¿Nueva casa televisiva para Tonka Tomicic?

“Esta misma semana, parece ser que miércoles o jueves, estaría teniendo una reunión para ultimar presupuestos y contenidos de sus programas“, relató González en ‘Zona de Estrellas’.

El comunicador luego precisó: “El primer proyecto que tendría en TV+, como su nueva casa televisiva, sería un misceláneo, una especie de magazine con diferentes contenidos, me dicen que no plenamente matinal... A priori lo animaría sola, en compañía obviamente de una serie de invitados y con una serie de temáticas. Sería un programa franjeado, pero parece ser que no es la única propuesta que tendría en ese canal“.

“Porque junto con ese programa magazine, llegaría un programa info-comercial”, añadió.

Por otro lado, se refirió al monto que recibiría la animadora por estos programas: “Con la llegada de Tonka con estos dos proyectos se habla de unos 6 millones de pesos base“.

¿Alegría en el canal?

Si bien esta noticia sería bastante positiva para Tonka Tomicic, sus futuros colegas en la estación de TV+, no estarían del todo contentos.

“Parece ser que habría algunos rostros, que sobre todo a la hora de haber renovado sus contratos, se les dijo que más o menos los sueldos tendrían que ser iguales… O sea, no es contra ella directamente, porque lo que me cuentan es que como persona no tienen ningún problema con ella“, repasó el periodista español.

En la misma línea, explicó que los más molestos serían los panelistas de los programas de la señal quienes estarían más molestos, y no los conductores.

“Habría una serie de famosos que no verían con buen ojo la llegada de Tonka Tomicic, no por ser ella, no contra la persona de Tonka Tomicic, sino contra efectivamente el desembolso de 6 millones en principio“, sostuvo González.