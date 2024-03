Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez las protagonistas son Daniela Aránguiz y Botota Fox.

Según lo que se pudo ver en un adelanto del próximo episodio, Botota se burló de Daniela mientras ella conversaba con Alexandra Méndez, más conocida como La Chama, sobre su discusión con Gabrieli Moreira.

Fui ahí cuando Daniela dijo “sé todo lo que pasó Botota, todo lo sé”, a lo que la transformista le contestó “no tienes idea. Te engañaron 20 años, que vas a creer aquí adentro”.

Frente a ello, Chama intentó parar la discusión y le dijo a Aránguiz que no le diera atención a la transformista “no caigas en eso, yo creo que este quiere pelear”.

Sin embargo, el cruce no terminó ahí, puesto que Aránguiz minutos después continuó y le comentó lo siguiente a Botota: “Si me cagaron o no, no tengo la culpa yo”.

“Si hablai hueas que son dolorosas para alguien se consciente, porque que te caguen, tu no tienes la culpa”, agregó.

Finalmente, la comediante no quiso seguir y solo se limitó a mandar a su compañera a acostarse “no vengas aquí a meter cizaña, vaya a acostarse mejor, te gusta armar atados. Muaquiti”.

“Muaquiti te voy a hacer yo afuera, ten cuidado nomás. En cinco segundos te hago pi… afuera, no te metas conmigo, yo no le tengo miedo a la tele”, cerró Aránguiz.