Compleja es la situación que enfrenta Gonzalo Valenzuela, tras ser denunciado por un supuesto abuso sexual en su contra.

La situación la tocó en una entrevista con Revista Velvet, en donde le consultaron por el momento que vivió hace unos meses.

Según consigna el portal Publimetro, la presunta víctima habría sido acosada por el intérprete nacional, en medio de una fiesta donde existía ‘marihuana y una partida de poker’.

La mujer, identificada como Karla Rocha, compartió un video en donde denunció el hecho, detallando la situación.

“Yo me voy, salgo para afuera y él sigue al lado mío, detrás de mí, y ahí ocurre un diálogo de no más de una frase. Le dije que no y él en plena calle me agarra de abajo para arriba todos los genitales, yo me voy”, afirmó.

La versión de Gonzalo de la Carrera

Revista Velvet entrevistó a Gonzalo Valenzuela, quien respondió preguntas sobre esta denuncia.

“¿En qué está la denuncia que una mujer hizo en tu contra por un supuesto abuso sexual de tu parte hacia ella, después de una fiesta donde habrían estado jugando póker?”, le preguntaron.

Ante esto, Valenzuela replicó: “Eso está donde tiene que estar, que es en las manos de la justicia. Ese es un tema que no toco porque me parece súper delicado“.

“De que van a venir más denuncias así, puede que sí, porque hay gente muy mala capaz de inventar cosas terribles“, añadió el actor de Mega.

Por último, Valenzuela aseguró que se encuentra bastante tranquilo con la denuncia, ya que sabe que no hizo nada de lo que se le acusa.

“Yo estoy tranquilo porque nunca le he hecho el mal a nadie. En Argentina me pasaba que había mujeres que decían que habían estado conmigo y que yo nunca las había visto en mi vida. Todas calumnias“, cerró.