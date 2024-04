Comparte

Este sábado, la reconocida influencer, Aylén Milla, informó una drástica decisión que tomó.

Fue una seguidora quien le preguntó por qué estaba tan alejada de las redes sociales.

En ese contexto, Milla explicó la situación que la llevó a alejarse de las plataformas, asegurando: “Me cansé”.

“El medio me tiene un poco bastante agotada después del proceso que atravesé de mi enfermedad. Hay un antes y un después muy duro que estoy trabajando con mi coach. Ya no me atraen las mismas cosas, me disgustan tantas otras, me parece todo banal… estoy muy enfocada en Real Life”, aseguró.

A ello, sumó que “detesto las tendencias, detesto la sobre publicidad. Solo comparto cosas que realmente quiera o me gusten, o me hagan sentido. De otro modo prefiero guardar silencio y no pertenecer a tanta locura según mi nueva forma de mirar la vida”.

“Estoy encontrando felicidad en otras cosas que de momento no quiero compartir”, reflexionó.

Revisa la publicación acá: