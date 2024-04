Comparte

El exchico reality Álvaro Ballero desclasificó una compleja situación de salud que enfrenta, el cual está relacionado con su vista.

En específico, el exejecutivo de Canal 13 relató que padece hace años de Queratocono, por lo cual solo tiene un 20% de visibilidad en su ojo izquierdo, y un 10% en su derecho.

El pasado domingo sufrió problemas con uno de ellos, lo que lo llevó a relatar su experiencia en las redes sociales.

La afección que sufre Álvaro Ballero

“Hoy sentí angustia mal, se me apretó el pecho. Cuando saqué mi lente de contacto para limpiarlo, el de mi ojo izquierdo, donde tengo 20% de vista (en el derecho tengo solo 10), se me rompió“, inició señalando el exgerente de marketing de Canal 13.

Luego detalló: “Llevo dos años con estos lentes, son rígidos y esclerales. Ahora veo poco, es heavy como se limita todo, ahora no puedo estudiar, manejar y hacer lo que quiera por ver tan poco“.

Pero esto no quedó ahí, ya que luego mostró cómo quedó su lente de contacto, una vez que se rompió, planteando cuál sería la solución.

“Mis lentes son especiales para mi queratocono. Mi única cura es trasplante de córnea, por eso tener lentes que aumenten mi vista a un 95% es increíble“, añadió.

Aquí puedes ver las historias que compartió:

Ballero y su nuevo ingreso a la universidad

“Es mi quinto intento”… Álvaro Ballero reveló que volverá a estudiar una carrera universitaria. De acuerdo al ex chico reality, “ese título pendiente es lo más importante que espero lograr”.

A sus 41 años, el protagonista del icónico spot de ‘Yo amo a Ballero’ regresará a la universidad, para estudiar una carrera profesional por quinta vez. En detalle, ingresará -nuevamente- a la carrera de Publicidad en el Instituto IPP Chile.

“Tercera vez que lo intento, en Publicidad en MKT Digital, quinta vez en general. Primero entré a Administración Pública en la U de Valpo, quería ser político y mi puntaje en la PAA me permitía entrar a una carrera en una universidad de prestigio, pero luego apareció Protagonistas de la Fama y nubló todo, para bien y para mal”, comenzó señalando.

Posteriormente, quiso seguir en el camino de la política “y entré a Ciencias Políticas en la UDD, me fue la raja, pero no me alcanzaron las lucas para seguir pagando, sí, siendo ‘yo amo a Ballero’ no pude ordenarme y capoté”, agregó por medio de una publicación de Instagram.