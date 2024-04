Comparte

El amor habría tocado la puerta de la ex CHV Millaray Viera, de acuerdo a los últimos rumores de su vida amorosa.

Esto, luego de que recientemente fuera vinculada con un joven empresario, y sería nada más que Jorge Matte Capdevila, según consigna el portal El Filtrador.

Cabe señalar que en noviembre del 2022 la animadora optó por renuncia a la señal televisiva, con el fin de dedicar tiempo a la maternidad.

Sin embargo, a pesar de su salida de la pantalla chica, la comunicadora ha logrado mantener el contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales.

¿Millaray Viera y Jean Philippe Cretton?

Cabe recordar que, por mucho tiempo, los cibernautas vincularon a Viera con el también entonces animador de CHV, Jean Philippe Cretton.

De hecho, en el último tiempo, incluso revelaron que Pamela Díaz, expareja de Cretton, habría estado celosa de la amistad que existía entre ambos.

Sin embargo, este ‘affaire’ jamás se llegó a comprobar, mientras que los involucrados afirmaron tener nada más que una amistad.

Por otro lado, Pamela Díaz habría tenido un importante ataque de celos cuando se encontraba junto a Jean Philippe Cretton, por su amistad con Millaray Viera.

Esto fue desclasificado en ‘Qué te lo digo’, donde afirmaron que la raíz de estos celos surgió cuando la exconductora de ‘Sabingo’ fue colega de Cretton, en el programa ‘Yo Soy’.

“Una vez le llegaron o él llevó a la casa, no me acuerdo, unos chocolates que le había regalado la Millaray y la Pamela los agarró y los botó, si era brava mi tía“, habría señalado Sergio Rojas, señalando que Cretton no hizo nada ante la situación.