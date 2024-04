Comparte

Hace poco la comunicadora Daniela Aránguiz salió del reality ‘Tierra Brava’ de Canal 13, lo cual le daría la libertad de retornar a la TV.

De acuerdo al portal Infama.cl, precisamente este sería el camino que tomaría Aránguiz, quien se sumaría a un programa de espectáculos, como panelista.

Según el portal, la actual pareja de Luis Mateucci arribaría a ‘Síguemete’, donde cubriría el espacio que dejó la numeróloga Kenita Larraín, quien renunció al programa el pasado viernes.

A través de las redes sociales, el consignado portal afirmó: “El nuevo proyecto de Daniela Aránguiz.

“Luego de la salida de Kenita Larraín el viernes del programa Sígueme. Hoy se suma Daniela Aránguiz“, añadieron pronto.

La confirmación de Daniela Aránguiz:

La inesperada salida de Kenita Larraín

El programa ‘Sígueme‘ de TV+ anunció el pasado 11 de abril la salida de Kenita Larraín, querida panelista del programa, debido a proyectos personales.

De acuerdo a lo que informó la estación, la modelo dejó el espacio de farándula con el fin de “centrarse en nuevos proyectos relacionados a su expertise en la numerología y ayudar a otros en su crecimiento personal“.

Larraín, por su parte, conversó con el portal La Hora, donde expresó: “Les comuniqué que dejaba el ‘Sígueme‘ para nuevos proyectos que van más en relación con mi expertiz y con lo que yo hago ahora. Mi expertiz es la numerología”.

En la misma línea, relató que siente bastante pena por dejar a su equipo y compañeros. “Me he encariñado muchísimo (…) Me voy en un momento que el programa está triunfando”, expresó.