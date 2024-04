Comparte

Poco a poco comienzan a surgir detalles de la nueva edición de ‘Gran Hermano‘, la segunda versión del reality que se realizará en el país, a manos de CHV.

Fue en el programa ‘Que te lo digo‘ en donde entregaron algunos detalles, donde relataron que este nuevo programa sufrirá drásticos cambios.

De acuerdo al periodista Luis Sandoval, la nueva versión del encierro sufrirá de drásticos cambios, perdiendo así el estudio satelital y a los animadores.

Los cambios que tendrá Gran Hermano

“Me cuentan que podría dar un giro de 180 grados“, partió señalando Sandoval, para luego repasar las grandes modificaciones.

“Según mi reporteo, dos de los animadores más importantes de ese canal, podrían quedar con las ganas para volver próximamente a la pantalla. Gran Hermano tendría un radical cambio“, reveló.

Por otro lado, también señaló que “va a volver al formato antiguo de los reality. Es decir, va a ser completamente un programa envasado… Por tema de costos y ahorro“.

Luego prosiguió, sosteniendo que el reality solo será emitido desde la casa estudio, “sin necesidad de expertos“.

Por último, expresó que si bien en la primera edición se buscó a personas desconocidas, en esta ocasión estarían “reclutando famosos para este nuevo formato“, cerró el periodista.

La exintregrante del reality que vuelve a la TV

Luego de abandonar el encierro de Gran Hermano, Trinidad Cerda, participó en varios espacios de Chilevisión, como por ejemplo, Top Chef VIP y Podemos Hablar.

Tras ello, la actriz e influencer se alejó de la televisión y comenzó un viaje en el cual esperaba visitar varios países, sin embargo, volvió al país tras recibir una invitación para un programa.

“Tengo que volver antes de lo planeado porque tengo que grabar un programa que me encanta. Aún no puedo contar cuál es, pero no puedo esperar, estoy muy emocionada”, comentó la chica reality a El Filtrador.