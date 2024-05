Comparte

En una reciente aparición en el programa “Podemos Hablar“, la cantante Carolina “La Rancherita” Molina se sinceró sobre la difícil situación que está atravesando debido al acoso constante de su expareja, quien actualmente se encuentra en manos de la justicia.

La intérprete nacional conocida como “La Rancherita” narró con lujo de detalles los hechos.

“Yo pensaba que pudo ser cualquier persona, pero esta vez obviamente lo atribuí inmediatamente a quien me ha estado agrediendo, amedrentando y amenazándome por años, a pesar de que él dice que tiene una vida feliz, pero parece que no”, partió comentando.

Molina hizo referencia al incidente más reciente, cuando su auto fue dañado: “Sé que la amenaza fue de él porque reconocí la forma de escribir, aunque no la caligrafía. Decía que me amenazaba y estaba escrita con un lápiz de ojo de mujer, me imagino que vive con una mujer que lo ayudó a escribir esto“, reveló.

Además, la cantante detalló que la situación conflictiva se remonta a cuando terminó su relación con esta persona, para luego irse a vivir a la playa.

Sin embargo, confirmó que “no son solamente los ataques a mi auto, son las cosas que hizo el día que terminé con él, por agresiones, por golpes físicos, por agresiones verbales y por agresiones psicológicas“.

La acción que tomó ‘La Rancherita’

A pesar de las múltiples agresiones recibidas, “La Rancherita” aseguró que se mantendrá firme, viviendo en la playa y enfrentando la situación de la mejor manera.

“Él toma posesión de mi teléfono completo, él había metido un rat, que se llama, que la PDI, me dijeron que esta es una app para hackear un teléfono y se quedó con todo el contenido de mi teléfono, incluido contraseñas de todo, de redes sociales, email, hasta la clave única y desde ahí he tenido que ir con el tiempo adelantándome a la jugada que él ha hecho””, sostuvo.

Por último, la ‘Rancherita’ precisó que “las demandas están desde usurpación de identidad, extorsión con material sexual, que yo jamás le proporcioné él, cibercrimen, con el hackeo de mi teléfono, amenazas reiterativas, amedrantamiento, acoso, persecución y hoy me doy cuenta con estas pruebas que tengo ahora, que no las habido querido mostrar en redes sociales, porque siento, puse en manos de todo a la justicia, como debe ser”.