En medio de una gira nacional, el reconocido comediante Luis Slimming enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida: la partida de su amada madre.

Con una sentida despedida en sus redes sociales, “Buena viaje, mamita linda“, el humorista compartió la triste noticia con sus seguidores, quienes no tardaron en brindarle su apoyo y cariño en este delicado instante.

A pesar del profundo dolor que implica perder a un ser querido, Slimming encontró un refugio terapéutico en el humor y en su profesión.

Una semana después del fallecimiento, el comediante se presentó en Chillán y Linares, los primeros shows que ofrecía desde la partida de su madre.

La sentida reflexión de Luis Slimming

En un emotivo mensaje en Instagram, agradeció el respaldo de su equipo, su familia y los asistentes a sus espectáculos.

“No sabía si hacerlo o no, pero me sirvió mucho para darme cuenta que el humor es terapéutico en muchos sentidos“, expresó.

Slimming destacó el apoyo incondicional de su esposa Ana y su hija Mathilda, quienes estuvieron a su lado en estos momentos de profunda tristeza. “Las amo mucho y gracias por acompañarme“, enfatizó.

El comediante también agradeció a sus seguidores por reír con sus “chistecitos”, demostrando que el humor puede ser un bálsamo en los momentos más oscuros.

Una idea que compartió Daniel Fuenzalida, quien atravesó una experiencia similar al perder a sus padres y encontró consuelo en el cariño del público.

“Te entiendo mucho Luis, cuando se fueron mis papás a los días fui a grabar y a la radio y me sirvió mucho es verdad es terapéutico y ayuda mucho y ojo a las señales que te enviará tu mamá, un abrazo”, comentó el animador en la publicación.

