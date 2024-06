Comparte

Camila Nash, reconocida comunicadora y exparticipante de Calle 7, ha dado un paso audaz al regresar al mundo del contenido para adultos.

Con una imagen erótica y desafiante, posando desnuda sobre un sofá, Nash ha demostrado que está dispuesta a explorar su sensualidad sin tapujos.

La modelo, quien en el pasado confesó haber considerado tener un hijo con Julio César Rodríguez, había anticipado su retorno a la plataforma erótica hace unos días.

Y cumplió su palabra con creces, publicando un destape en el que solo lleva puestas unas zapatillas, dejando al descubierto su figura.

A través de su perfil de Instagram, Camila Nash compartió un adelanto de este desnudo y expresó su alegría por volver a crear contenido sensual.

Las palabras de Camila Nash en su retorno

“Como ven yo de vuelta a todo lo que es crear contenido en Arsmate, que es sensualidad pura. Es que me encanta, me encanta crear contenido, me erotiza, me gusta“, declaró la modelo, dejando en claro su pasión por este tipo de expresión artística.

Nash apostó con éxito rotundo, ya que rápidamente se posicionó en el puesto 34° del ranking de las más vistas en la plataforma.

La ex chica reality explicó que quienes se suscriban a Arsmate tendrán acceso no solo a este nuevo contenido, sino también a sus fotos y videos anteriores. “Pagas tu suscripción y con eso ya estás listo y tienes derecho a ver todo mi contenido… hay más videos, antes había más fotos y ahora me la estoy jugando con videos“, aseguró.

Con un mensaje de empoderamiento, Camila Nash animó a sus seguidores a ser fieles a sí mismos y a hacer lo que les apasiona. “Te digo a ti, hombre o mujer, haz lo que te guste, haz lo que quieras“, concluyó la comunicadora a través de sus redes sociales.