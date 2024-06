Comparte

Pailita, el destacado músico urbano chileno de 24 años, ha vuelto a acaparar la atención mediática.

Recientemente, se reveló el nombre de su nueva pareja, causando un gran revuelo entre sus seguidores y en los medios de comunicación.

El cantante compartió en sus redes sociales dos fotografías enigmáticas: una mostraba las zapatillas de dos personas, mientras que la otra lo mostraba junto a una misteriosa mujer.

La identidad de la mujer ha sido confirmada: se trata de la colombiana-chilena July Leguizamón. Esta joven de 19 años es muy popular en redes sociales.

En TikTok, acumula 1,7 millones de seguidores y en Instagram, tiene más de 140 mil followers. Leguizamón se ha destacado principalmente por sus coreografías, enfocadas en el género urbano, lo que la ha convertido en una figura en el mundo digital.

July Leguizamón nació en Colombia, pero ha vivido en Chile desde muy pequeña. Inicialmente, se estableció en Iquique junto a su familia y actualmente reside en la capital, donde cursa sus estudios universitarios.

Hasta el momento, ni Pailita ni July han hablado públicamente sobre su relación. Tampoco han compartido más fotos juntos desde la revelación inicial.

Sin embargo, los fans de ambos han estado atentos a cualquier pista o actualización que pueda surgir en sus perfiles de redes sociales.

La reacción de Camila Nash a relación de Pailita

En una conversación con Publimetro, Camila Nash reaccionó a ello y reveló que encuentra “guapísimo” al intérprete de “Parcera”.

“No me había percatado de lo guapo que era hasta que vi ese post sin polera. Por eso reaccioné, porque realmente está como quiere. Súper sexi. Me sorprendí. No había reparado en él, por eso cuando vi la foto dije ‘Pailitaaa’”, comentó.

Luego, recalcó que sería “colágeno” para ella, puesto que el artista es mucho más joven.

Bajo ese contexto, Nash reveló que ella creía que luego de su comentario, la pareja le habría pedido “oficializar” su relación en las redes, puesto que él hasta le vio sus historias.

“Le causó curiosidad saber quién era yo, porque sí me vio las historias”, aseguró.

“Yo creo que fue gracias a mí. Así que la polola me la debe”, cerró la creadora de contenidos en tono de broma.