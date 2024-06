Comparte

Anaís, una joven que tuvo una relación con el comediante Diego Urrutia, ha decidido romper el silencio y compartir su experiencia con el periodista Michael Roldán.

En una entrevista reciente en el programa Sígueme (TV+), Anaís reveló detalles sorprendentes sobre su relación con Urrutia, la cual tuvo lugar entre agosto de 2023 y abril de 2024.

Cabe recordar que a pocos días de conocerse la relación entre Diego Urrutia y Carla Jara, otra expareja del comediante, Sofía Lobos, advirtió sobre los cambios de comportamiento de Urrutia al inicio de una relación.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Ahora es Anaís quien entregó nuevos detalles sobre Urrutia, asegurando que el comediante “jugó a dos bandos” mientras conocía a Jara.

Las nuevas declaraciones contra Diego Urrutia

En su conversación con Michael Roldán, Anaís compartió pruebas de conversaciones y fotos con Urrutia.

Roldán, visiblemente impactado, comentó que la relación entre Anaís y Diego finalizó en abril, coincidiendo con el inicio del romance entre Urrutia y Jara. “Mientras vivía con Sofía, tenía una relación paralela”, afirmó el periodista.

Las revelaciones de Anaís no se detuvieron allí. Envió un audio al programa de espectáculos donde relató un episodio en enero, cuando Diego Urrutia la visitó en su ciudad, Los Ángeles.

“Fui a su show, entré gratis porque él me dejó pasar. Después se quedó en mi casa y se suponía que estaba soltero. Pero ahora, escuchando a su ex, me doy cuenta de que estaba en una relación con ella“, dijo Anaís.

La joven concluyó sus declaraciones con una reflexión sobre el comportamiento de Urrutia. “El Diego siempre estuvo jugando a dos bandos y eso es lo que más me choca“, expresó con frustración.

Por último, Michael Roldán intentó obtener una respuesta directa de Diego Urrutia sobre estas acusaciones.

Sin embargo, Urrutia se limitó a responder escuetamente: “Me han inventado tanta cosa, habla con mi productora“.